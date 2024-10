André Ramalho é suspenso pelo STJD e desfalca Corinthians no dérbi

O Corinthians terá um desfalque importante para o dérbi contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira. O zagueiro André Ramalho foi julgado e suspenso em dois jogos pelo STJD pelo lance de sua expulsão com Luciano no clássico contra o São Paulo, no dia 29 de setembro. O jogador foi enquadrado no artigo 250 do CBJD, por ter cometido um ato hostil ao atingir o rosto do atacante rival.

Como já ficou de fora do jogo contra o Internacional pela expulsão no Majestoso, André Ramalho só precisará cumprir mais uma partida de suspensão. Entretanto, o próximo duelo do Corinthians no Campeonato Brasileiro é justamente contra o Palmeiras.

Porém, o Timão ainda pode entrar com uma ação pedindo um efeito suspensivo para o zagueiro nos próximos dias, assim como fez com Yuri Alberto e Cacá, que também haviam sido punidos pelo STJD. A solicitação feita pelo Corinthians foi aceita e os dois atletas estão liberados para jogar até que seja feito um novo julgamento.