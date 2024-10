Mancha Verde: advogado cita 'ilegalidade' e diz não ter acesso a processo

Tivemos a informação agora de que não vão liberar o meu acesso ao processo uma vez que não foram cumpridos os mandados ainda, isso demonstra claramente o cerceamento de defesa e por esse motivo a defesa não vai se pronunciar enquanto persistir essa ilegalidade. Importante frisar que lamentavelmente a imprensa está tendo acesso a todo o conteúdo do pedido de prisão temporária Gilberto Quintanilha

Ao UOL, Quintanilha disse que pediu a liberação dos processos na última quarta (30). Ele esteve na delegacia do Dope (Departamento de operações Policiais Estratégicas), na Barra Funda, em São Paulo, representando seu cliente. A conversa com o delegado Cesar Saad durou cerca de 40 minutos.

O advogado afirmou que ainda não tratou com a polícia sobre uma apresentação de Jorge. Ele aguarda ter acesso ao processo para determinar quais serão os próximos passos da defesa.

Quintanilha está representando o presidente da organizada, enquanto outro advogado compareceu pela Mancha Verde. Os dois ficaram de sentar para alinhas se a defesa será unificada ou se seguirá separada.

Pedido de prisão

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) decretou a prisão temporária por 30 dias do presidente e do vice da Mancha Verde, além de quatro outros integrantes, pela emboscada contra um ônibus com integrantes da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro. O tribunal também autorizou busca e apreensão na sede da organizada e em endereços dos suspeitos.