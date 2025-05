Flamengo responde pressão da torcida, vence o Bahia e dorme na liderança

Rossi, goleiro do Flamengo, em confronto contra o Bahia pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Como foi o jogo

O Flamengo impôs um ritmo forte nos primeiros minutos, sufocando o Bahia com uma marcação alta e pressionando a saída de bola. A postura agressiva surtiu efeito: após boa troca de passes, o Flamengo abriu o placar com Arrascaeta. O Bahia, por sua vez, teve dificuldades para criar e esbarrou em uma defesa bem postada do Flamengo, que controlou as ações no primeiro tempo.

O Flamengo sofreu duas baixas importantes ainda no primeiro tempo. Allan e Erick Pulgar deixaram o campo com incômodos musculares na posterior da coxa direita e serão reavaliados pelo departamento médico rubro-negro no domingo. As lesões forçaram o técnico Filipe Luís a mudar o esquema da equipe, promovendo as entradas de Luiz Araújo e Evertton Araújo.

A segunda etapa começou truncada, com muitas faltas que quebraram o ritmo da partida. Percebendo o time apático e com dificuldades na criação, o técnico Rogério Ceni fez mudanças, como a entrada de Everton Ribeiro. O jogo também ficou marcado por uma entrada dura de Gerson em Erick Pulga. Inicialmente, o árbitro Anderson Daronco mostrou cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, voltou atrás e aplicou o cartão vermelho para o volante do Flamengo.