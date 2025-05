Botafogo recebe Troféu Larry O'Brien, da NBA, no Nilton Santos

O troféu Larry O'Brien, símbolo máximo da NBA, marcou presença em um treino do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. O clube carioca recebeu a taça neste sábado, no Nilton Santos.

A taça foi exibida ao lado do troféu da Libertadores conquistado pelo Alvinegro no ano passado. Marlon Freitas, Alexander Barboza e Kauê, jogadores do Botafogo, aproveitaram a ocasisão para registrar o momento.