Mancha: racha começou pelo Corinthians e fez Leila mudar nome do cachorro

O racha entre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a Mancha Verde começou logo no início do mandato em 2022, muito antes do veto e do pedido de prisão preventiva de líderes da organizada após emboscada contra a Máfia Azul, do Cruzeiro.

O que aconteceu

O rompimento de Leila Pereira com a Mancha Verde e as demais organizadas do Palmeiras foi definitivo. A presidente recebeu ameaças de morte, o que a levou a prometer à mãe que não falaria mais das torcidas para evitar retaliações.

A postura é bem diferente de quando Leila e Mancha se conheceram. Ela investiu na escola de samba e financiou viagens da torcida antes da relação ruir logo no início do mandato, em janeiro de 2022.