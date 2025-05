Lucas fora: gramado sintético força Zubeldía a poupar e gera temor no São Paulo

"Entendo que é mais custoso, se for fazer a quantidade de shows que faz o Palmeiras, quando tirassem o palco teriam que trocar o gramado. É um recurso que as equipes buscam, por isso que colocam o gramado sintético. Acredito que em algum ponto os jogadores terão que se unir para falar sobre esse tema, porque quem perde mais é o jogador de futebol e sua saúde. Eu que o diga. Aos 23 anos não pude jogar mais por causa do meu joelho", completou o técnico são-paulino.

Lucas Moura se recuperou recentemente de um trauma no joelho direito sofrido justamente contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão. De lá para cá, o camisa 7 desfalcou o São Paulo em dez partidas, voltando a ficar à disposição na rodada passada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza.

Histórico do São Paulo no Allianz justifica temor

O joelho é uma das articulações que mais sofre com o gramado sintético. No São Paulo, diversos jogadores já tiveram graves problemas articulares atuando nesse tipo de superfície, casos de Miranda, Ferraresi, Welington, Rafinha, Galoppo, entre outros.

O fato de o São Paulo ter uma outra partida importante no meio de semana, pela Libertadores, contra o Libertad, do Paraguai, no Morumbis, também contribuiu para que Lucas fosse preservado. O Tricolor, líder do Grupo D, com dez pontos, briga com o Palmeiras pela melhor campanha geral do torneio sul-americano e, por isso, quer seguir emplacando vitórias na competição.