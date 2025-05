Arrascaeta após ser herói de novo: 'Só peço para estar bem fisicamente'

Antes do apito inicial, o clima era de cobrança no Maracanã. A torcida, insatisfeita com os últimos dois tropeços — a derrota para o Cruzeiro no Brasileirão e o empate com o Central Córdoba na Libertadores —, protestou com gritos de "Não é mole, não, para jogar no Mengo tem que ter disposição".

Mas bastou a bola rolar para o cenário mudar. Com um início intenso, o Flamengo pressionou o Bahia e abriu o placar logo nos primeiros minutos.

O Mengão volta a campo na próxima quinta-feira (16), novamente no Maracanã, quando recebe a LDU pela fase de grupos da Libertadores.