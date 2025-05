Com um a menos no fim, Flamengo vence o Bahia e dorme na liderança do Brasileiro

Com um a menos na reta final, o Flamengo fez o dever de casa e venceu por 1 a 0 o Bahia, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 17 pontos e vão dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Flamengo aconteceu no início do primeiro tempo, com Arrascaeta.

O Flamengo depende de um tropeço do Palmeiras para encerrar a rodada na liderança. O Verdão, terceiro colocado com 16 pontos, enfrenta o São Paulo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Já o Bahia segue com 12 unidades, na sexta posição.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Botafogo, no domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Bahia também terá clássico, contra o Vitória, na Fonte Nova.