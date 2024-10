Atlético lidera prêmios e pode faturar até R$ 280 mi em copas; veja ranking

O Corinthians é o quinto do ranking, mas pode subir posições se avançar à final da Sul-Americana. O Alvinegro paulista já embolsou R$ 37,9 milhões em prêmios, somando a cota de ter sido semifinalista da Copa do Brasil, e confirmará mais pelo menos R$ 10 milhões se disputar a taça da competição continental.

Já o Vitória é o lanterna, com apenas R$ 2,2 de bônus. O time baiano entrou direto na 3ª fase da Copa do Brasil por ter sido campeão da Série B do ano passado, mas foi eliminado logo em seu primeiro confronto.

O levantamento não considera bônus por vitória nos torneios. Cada triunfo na fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana representam, respectivamente, R$ 1,7 milhões e R$ R% 553 mil.

Ranking de premiações na Série A

*Premiação garantida