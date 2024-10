Manchester United demite técnico, e ídolo do clube assume como interino

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira (28) a demissão do técnico Erik ten Hag. Uma lenda do clube assume o comando interinamente.

O que aconteceu

O treinador holandês foi desligado do cargo em meio à má-fase do time no Inglês. Os Red Devils ocupam apenas a 14º colocação no Inglês, com 11 pontos conquistados nas nove primeiras rodadas.

Ten Hag ficou dois anos e meio no comando do United. Ele foi contratado em abril de 2022 e conquistou dois títulos: a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.