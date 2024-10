Ídolo do Barça elogia Memphis no Corinthians e diz: 'É um filho para mim'

Reforço badalado do Corinthians na temporada, o atacante Memphis Depay ganhou elogios de seu ídolo no futebol e compatriota Patrick Kluivert, lenda do Barcelona e Ajax.

O que aconteceu

O ex-atacante holandês destacou as qualidades de Memphis e se alegrou ao ver o jogador, ao qual considera 'um filho', viver um bom momento no Timão. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar nesta segunda-feira (28) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Kluivert e Depay também 'dividiram' o vestiário em 2014. Na Copa do Mundo do Brasil, o ex-atacante foi auxiliar técnico da seleção holandesa, que contava com o jogador do Timão entre os convocados.