Donos de veículos destruídos por torcedores do Peñarol seguem desamparados

O veículo de Marcelo, conhecido na região como Hiena, não tem seguro. Ele vive a expectativa de receber ajuda do Governo do Estado do Rio. Em entrevista coletiva na última quinta (24), o secretário de Segurança, Victor Santos, disse estar "empenhado" em indenizar as vítimas desde que elas comprovem seus prejuízos.

Não tive nenhum socorro, continua na mesma, meu carro está lá todo quebrado. Eu forrei para não entrar água. Escutamos que o secretário disse que vai indenizar, mas estou aguardando, né? Estou junto com o pessoal aguardando para ver o que que vai rolar nisso aí. Não posso trabalhar com o carro porque está com os vidros todos quebrados. Tanto o dianteiro como o traseiro e as laterais também

Marcelo Barbosa

Motos queimadas também seguem largadas

Ao menos três que tiveram suas motos queimadas também seguem com as situações indefinidas: Leandro Ribeiro, Natan Nunes e Peterson Ribeiro.

O UOL conversou com o trio neste domingo (27) e recebeu uma atualização dos casos: Natan e Peterson, inicialmente, receberam uma negativa de seus seguros, que alegaram que não cobrem prejuízos derivados de atos de vandalismo.