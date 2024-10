Humorista doa 2 motos após seguro não cobrir estragos da torcida do Peñarol

Ao menos dois motoqueiros que tiveram suas motos queimadas por torcedores do Peñarol, na praia do Recreio (RJ), ainda seguem desamparados com seus prejuízos. Eles possuem seguros, mas as seguradoras alegam que não cobrem atos de vandalismo. Um terceiro também é assegurado, mas precisa pagar a franquia para receber a assistência.

O que aconteceu

Os três motoqueiros que ainda estão desamparados são: Leandro Ribeiro, Natan Nunes e Peterson Ribeiro.

O UOL conversou com os três no início da tarde desta quinta (24). Natan e Peterson, por exemplo, ainda estão pagando as motos e tiveram o veto de suas seguradoras. As empresas apenas rebocaram as carcaças e levaram para suas casas. Já Leandro é o que precisa pagar a franquia para ter direito à cobertura.