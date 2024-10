Luciano Huck ajuda a reconstruir quiosque atacado por torcedores do Peñarol

Em alinhamento com nossos valores de parceria e respeito, o presidente da Orla Rio entrou em contato diretamente com os operadores para assegurar de forma solidária a reposição imediata de todos os itens furtados e a recuperação dos danos. Continuamos acompanhando o caso de perto, comprometidos com a rápida restauração dos quiosques e em oferecer todo o suporte necessário para minimizar os impactos deste triste episódio

Trecho da nota oficial da "Orla Rio" ao UOL

Recreio vira praça de guerra

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam quiosques, atearam fogo em motos, destruíram carros e entraram em confronto com banhistas e policiais militares.

Um uruguaio roubou um celular de dentro de um quiosque. O criminoso foi identificado e preso pela Polícia Militar. Logo em seguida, a confusão aumentou. Moradores também denunciam que atos racistas teriam inflamado ainda mais os ânimos.

A briga teve início na areia e se espalhou pelas duas pistas que dão acesso à praia. Os torcedores do Peñarol entraram em confronto tanto com os policiais quanto com banhistas brasileiros.