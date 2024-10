Bragantino demite Pedro Caixinha após uma vitória nos últimos 10 jogos

Os auxiliares Pedro Malta e José Belman, e o preparador físico Polyvios Kyritsis também deixam o clube paulista.

Classificação e jogos Brasileirão

Caixinha comandou o Bragantino em 124 jogos. A equipe somou 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas durante a passagem do técnico português.

O português chegou ao Bragantino em dezembro de 2022. Ele levou o clube a duas semifinais do Campeonato Paulista, em 2023 e 2024 [eliminado para Água Santa e Santos, respectivamente], e comandou a equipe na melhor campanha de sua história no Brasileirão por pontos corridos, com 62 pontos e o 6° lugar em 2023.