Abel corneta falta de apoio da torcida do Palmeiras em tropeço no Allianz

Abel Ferreira lamentou a falta de apoio da torcida do Palmeiras nos últimos minutos no empate contra o Fortaleza, na tarde deste sábado (26), no Allianz Parque, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O técnico palmeirense ressaltou que no fim do jogo sentiu falta do apoio das arquibancadas.

Nossos torcedores, como te disse, são soberanos e têm direito de se expressar como quiserem. Tenho carinho muito grande por eles, mas nós também precisamos muito deles nesta luta. E nos últimos dez minutos faltou também da parte deles um bocadinho... não acredito que eles estejam fartos de ganharem títulos, não acredito nisso. Vou fazer quatro anos e já ganhamos 10/11 títulos, eles também não estão fartos de ganhar títulos como eu. Esperava também um bocadinho deles nos últimos 10/15 minutos, quando comecei a puxar eles para empurrar nossa equipe para frente. São fundamentais. Eles têm todo direito de mostrar sua opinião em função daquilo que é o desempenho da nossa equipe. Abel Ferreira.

Veja outros trechos da coletiva de Abel Ferreira

Pênaltis polêmicos: "Já falei há muito tempo que essa regra deveria mudar. Há uma regra muito claro que quando o centroavante toca na mão intencional ou não intencional são todos anulados. Tem que se criar uma regra porque se não sempre tem uma interpretação. eu posso achar pênalti e você não. Eu já perdi uma ida aos pênaltis no Mundial [final do Mundial contra o Chelsea] porque a bola bateu na mão, há sempre interpretação. O que não tem interpretação, que é fato, é uma agressão, como aconteceu hoje no jogo. O que o jogador do Fortaleza fez ao Ríos não há dúvidas. Em relação aos pênaltis vai ser sempre interpretativo".