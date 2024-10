Palmeiras tropeça contra o Fortaleza, assume a liderança e seca o Botafogo

O Palmeiras decepcionou os mais de 40 mil torcedores que estiveram no Allianz Parque na tarde deste sábado (26) e ficou no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Raphael Veiga e Estêvão marcaram para o Alviverde em cobranças de pênalti. Hércules e Moisés foram os autores dos gols do Fortaleza.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 61 pontos e assumiu momentaneamente a liderança do Brasileirão. O Botafogo também tem 61, mas o Alviverde leva vantagem no saldo de gols. O Alvinegro carioca entre em campo às 19h contra o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, e pode voltar à liderança com um empate.