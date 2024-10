Joia de R$ 492 mi será promovida por Abel, e Palmeiras busca novo atacante

O Arsenal e o Southampton, ambos da Inglaterra, conversaram com o Palmeiras sobre a possibilidade de contratá-lo na última janela de transferências, mas o clube quer vê-lo brilhar no profissional. Após o assédio do futebol europeu, o Alviverde renovou o contrato do jogador e aumentou a multa para 80 milhões de euros (R$ 492 milhões).

Classificação e jogos Brasileirão

O atacante está no Palmeiras desde o sub-11 e é visto com condições para ser o camisa 9 titular do Palmeiras no futuro. Assim ele assumiria o posto deixado por Endrick, que não foi ocupado até hoje.

Saída de Luighi da base faz Palmeiras buscar novo atacante

Leandro Kauã, atacante da base do Náutico, fará testes no Palmeiras Imagem: Reprodução

Com a promoção de Luighi, o Palmeiras terá uma lacuna no ataque no time sub-20 e já está atrás de um substituto.

O atacante Leandro Kauã, mais conhecido como LK, de 19 anos e que pertence ao Náutico, fará um período de testes na Academia de Futebol.