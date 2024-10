Qual a lógica da CBF para antecipar Palmeiras x Botafogo pelo Brasileirão

As datas que apareciam viáveis eram os fins de semana de 3 e 10 de novembro. Teria originalmente só a final da Copa do Brasil. Botafogo e Palmeiras não estão nela.

Mas as duas datas já foram usadas como desafogo para outras rodadas, principalmente a 33ª. Por causa do adiamento de jogos definido pelos clubes quando houve a enchente no Rio Grande do Sul, a CBF avisou que a 33ª inicialmente seria alocada durante a data Fifa. Mas tinha um plano para tirar praticamente todos os jogos da janela reservada mundialmente para as seleções.

Só um jogo ficou: Flamengo x Atlético-MG, dia 13. Ou seja, menos um espaço para Palmeiras x Botafogo.

Há um quadradinho possível, então, já atribuído como "escape" quando o calendário foi feito.

O meio de semana de 27 de novembro. Mas como o finalista da Libertadores precisa chegar com certa antecedência à cidade da decisão — neste ano, Buenos Aires —, a CBF vê como único caminho possível o dia 26, uma terça-feira.

O caso do Atlético-MG

E o Atlético-MG? Também deve ter seu jogo puxado para esse mesmo dia 26. Na 36ª rodada, o confronto é com o Juventude, também inicialmente previsto para 1º de dezembro.