Vendedor que levou tiro no caos com uruguaios: 'Vieram para cena de guerra'

No dia seguinte ao caos, o assunto não poderia ser outro, até porque os quiosques afetados ainda contabilizam prejuízos. Os ambulantes que viveram tudo estavam com histórias para contar. Netinho era um deles.

Valdecir Silvério Neto, o Netinho, tinha chegado cedo à praia na manhã anterior, pouco depois das 7h. E percebeu um público diferente, vestido de amarelo e preto: torcedores do Peñarol.

Poderia ser um prenúncio de que as vendas seriam melhores do que o de costume. Ele geralmente tira R$ 200 por dia trabalhando na orla do Recreio durante a semana.

"Quando fui vender o mate, dois pegaram mate com maracujá. Enchi o copo deles. Beberam um pouco, mas disseram que não tinha álcool. E não queriam. Jogaram no chão. 'Vão ter que pagar R$ 20'. Disseram que não iriam. Quando olhei para o lado, já tinha mais de cinco dando volta em mim. Foi quando tomaram meu galão, quebraram. Já vi eles virando carroça de milho do vascaíno que estava do meu lado. Chamaram mulher de macaca, fizeram sinal. Pegaram os ferros das barracas. A gente se defendeu, e aí generalizou", contou ele ao UOL.

Segundo o relato, os uruguaios correram para os quiosques que estavam próximos ao ônibus, pegaram as garrafas, quebraram tudo. Moradores da área próxima também entraram no conflito.

"Quando olhei para o meu pé, já estava sangrando. Tomei um tiro que pegou de raspão na parte do tendão. Eu tive que parar no Lourenço Jorge. A ambulância não estava conseguindo chegar. Os bombeiros me levaram para uma parte perto do shopping do Recreio e de lá me colocaram na ambulância", conta o vendedor.