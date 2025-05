Ex-Barcelona oferece flores a repórter grávida durante entrevista; assista

Ex-jogador do Barcelona e hoje técnico do Eyupsor, da Turquia, Arda Turan surpreendeu com um lindo gesto durante uma entrevista pós-jogo e ofereceu flores à jornalista que o entrevistava.

O que aconteceu

Em má fase, o Eyupsor perdeu do Kasimpasa por 3 a 0 e Arda Turan concedia entrevista após o apito final. O jogo foi disputado no sábado (10), véspera do Dia das Mães.

Arda Turan iniciou a entrevista já com as flores em mãos e ofereceu o presente à jornalista Nur Bilgeque, da beIN Sports, que está grávida (assista mais abaixo).