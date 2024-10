Skatista se desespera ao ver pista atacada por torcida do Peñarol

Além de quiosques e veículos, o vandalismo da torcida do Peñarol também afetou a prática de esportes radicais no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Um local para guardar pranchas de uma escolinha de surfe foi queimada e uma pista de skate foi afetada, colocando em desespero um instrutor que dá aulas no local.

O que aconteceu

A chamada "Pista do Pontal" é uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Arquitetada para privilegiar a modalidade park, ela fica situada bem ao lado de onde as motos e o ônibus foram incendiados durante a confusão.

Garrafas e pedras foram arremessadas no lugar, além de chamas que foram acessas. Professor de skate, Gabriel dos Santos Ferreira se desesperou ao presenciar a cena: