Escalação: Dorival ganha nova baixa e deve mudar defesa do Corinthians contra o Racing-URU

O Corinthians finalizou nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para a partida contra o Racing-URU, pela quinta e penúltima rodada da Copa Sul-Americana. Dorival Júnior, que ganhou um novo desfalque, deve fazer mudanças no setor defensivo do time.

O volante Raniele, que está tratando um edema no músculo anterior da coxa direita, não viajará com a equipe para o Uruguai. Portanto, ele se junta a Memphis Depay, com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, também entregues ao departamento médico.

Na defesa, o jovem João Pedro Tchoca deve receber uma chance entre os titulares. A tendência é que ele herde a vaga de Cacá e forme dupla com André Ramalho.