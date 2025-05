Santos reintegra os atacantes Furch e Andrey Quintino ao elenco

O técnico Cleber Xavier decidiu integrar dois jogadores ao elenco do Santos. Trata-se dos atacantes Julio Furch e Andrey Quintino. Ambos estavam treinando separado desde o começo do ano.

Desta forma, a dupla vira opção para o restante da temporada. O Peixe vive má fase e amarga a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos. Já são cinco jogos consecutivos sem vencer.

A próxima partida do Alvinegro Praiano será no domingo, contra o Corinthians, pela nona rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 16 horas (de Brasília).