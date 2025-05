Mujica se dizia pé-frio e criticava altos salários dos jogadores: 'Ofendem'

"Sou torcedor do Cerro, time da minha região. Estou acostumado a perder, mas sou por localismo", disse em certa ocasião, segundo matéria do El País, do Uruguai, sobre a sua relação com o futebol. "Sou eu que lhes dou azar", brincava.

Mujica era um árduo crítico dos salários astronômicos dos jogadores, mas não os culpava. Ele ainda classificava o futebol como um negócio cheio de 'coisas dolorosas' nos bastidores.

Os salários de alguns jogadores de futebol são ofensivos, principalmente considerando a situação dos nossos povos. Mas não é culpa dos jogadores. Eles são apenas o pretexto para uma movimentação econômica que gira ao redor deles. Não podem escapar da realidade do nosso tempo

O futebol foi se tornando um negócio. Um negócio que, em parte, tem arte e magia. Mas, claro, as sociedades modernas transformam tudo em negócio, até os suspiros. O futebol também. Nos bastidores, há coisas dolorosas Pepe Mujica, em entrevista de 2010

Pepe Mujica chegou a jogar futebol na juventude, mas ele mesmo admitia: não era bom de bola. "Eu jogava de ala. Mas era ruim, hein. Muito ruim. Dava muitas pancadas, e também levava".

Outra memória futebolística do ex-presidente remetia ao Maracanazo, histórica vitória da seleção uruguaia sobre o Brasil na Copa do Mundo de 1950. Mujica, na época, tinha 15 anos de idade, e ouviu o jogo no rádio. "Eu colocava o dedo em um rádio antigo, daqueles de válvula, porque de outra forma não dava para ouvir. Foi glorioso, mas era outro tempo", recordou em 2010.