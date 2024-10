Empresa se compromete a ajudar quiosques destruídos por torcida do Peñarol

A Orla Rio repudia veementemente qualquer ato de violência e vandalismo na orla e está consternada com os danos causados, que afetam diretamente o trabalho e a dignidade dos operadores, barraqueiros e frequentadores da orla carioca. Na manhã desta quarta-feira, 23 de outubro, os quiosques Estação 12, do operador George Luís Batista, e Vitória, da operadora Elisabeth Teixeira, foram alvo de furtos e vandalismo, com mercadorias roubadas, mobiliários totalmente destruídos e equipamentos danificados. Assim que a situação foi controlada, a equipe de campo da Orla Rio iniciou o trabalho de apoio aos operadores para garantir a continuidade das operações. Em alinhamento com nossos valores de parceria e respeito, o presidente da Orla Rio entrou em contato diretamente com os operadores para assegurar de forma solidária a reposição imediata de todos os itens furtados e a recuperação dos danos. Continuamos acompanhando o caso de perto, comprometidos com a rápida restauração dos quiosques e em oferecer todo o suporte necessário para minimizar os impactos deste triste episódio.

Nota da Orla Rio ao UOL

Funcionários de um dos quiosques disseram que os uruguaios levaram bebidas, caixas de cerveja, o caixa com dinheiro, documentos e quebraram os guarda-sóis. Os torcedores do Peñarol já haviam feito um tumulto (em menor proporção) antes do jogo com o Flamengo na Libertadores.

Eles [Orla Rio, empresa que cuida dos quiosques] virão aqui para ver o que quebrou para ajudar a gente a repor e trabalhar. Quebraram tudo, guarda-sol, mesas... Se for calcular tudo, o prejuízo é de R$ 80 mil, mais ou menos. Saquearam, roubaram o meu quiosque. Só de notas [fiscais] da Ambev [empresa de bebidas] que chegaram ontem e anteontem, dá quase R$ 9 mil. Saquearam tudo o que estava aqui fora. Além de quebrar, roubaram tudo.

Edilson Gonçalves de Souza ao UOL

Torcedores do Peñarol brigam no RJ

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras.

Um uruguaio roubou um celular de dentro de um quiosque. O criminoso foi identificado e preso pela Polícia Militar. Logo em seguida, a confusão aumentou.