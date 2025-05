MP-RJ fará ação de combate ao racismo na Libertadores e Sul-Americana

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) inicia hoje uma ação de prevenção e repressão ao racismo em jogos da Libertadores e Sul-Americana.

O que aconteceu

Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST/MPRJ) estarão nos estádios cariocas. Eles serão responsáveis por monitorar o comportamentos dos torcedores nas arquibancadas.