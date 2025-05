NBA House 2025 terá a presença da lenda Nick Anderson

A NBA House 2025 contará com a presença de Nick Anderson, ídolo do Orlando Magic, como convidado especial em São Paulo. Principal evento da liga para fãs fora dos Estados Unidos, a NBA House oferece uma experiência imersiva que une basquete e cultura pop. A edição de 2025 será realizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, entre os dias 5 e 22 de junho.

Anderson, o primeiro jogador draftado na história do Orlando Magic (1989), ficou conhecido por sua habilidade ofensiva e por ter sido peça fundamental no sucesso inicial da franquia. Ele teve temporadas com média superior a 20 pontos por jogo e foi um dos destaques na campanha do time rumo às Finais da NBA em 1995.