Flick fala sobre possível título do Barça e analisa Ancelotti na Seleção Brasileira

Cenários para o Barcelona ser campeão

A equipe pode se sagrar campeã da LaLiga pela 28ª vez em três diferentes situações: caso o Barcelona vença o Espanyol, se o Real Madrid perder para o Mallorca, nesta quarta-feira, ou se ambos os jogos terminarem em igualdade.

Hansi Flick afirmou não estar preocupado com a partida no Santiago Bernabéu e que o foco da equipe deve ser a vitória no clássico da Catalunha.

"Não penso nos outros times e toda a minha energia está focada no Barça. Ainda não decidi se verei o jogo (do Real). Para nós, o mais importante é focar no jogo de amanhã", afirmou.