PVC: Show do Botafogo não tem nada a ver com a eliminação do Flamengo

A goleada de 5 a 0 do Botafogo sobre o Peñarol na Libertadores "não tem nada a ver" com a eliminação do Flamengo pelo time uruguaio, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Um jogo é um jogo, outro jogo é outro jogo. Não quer dizer nada. Um tempo foi diferente do outro.