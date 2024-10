Alicia: Show na Libertadores deixa Botafogo perto do título do Brasileirão

O Botafogo ficou mais perto do título brasileiro com a goleada por 5 a 0 no Peñarol no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, opinou a colunista Alicia Klein, no UOL News Esporte desta quinta (24).

Esse 5 x 0 deixou a Conmebol desesperada e o Botafogo mais perto dos dois títulos. Tem uma contribuição inclusive para a briga no Campeonato Brasileiro, por ter essa tranquilidade construída com maestria ontem no Nilton Santos. É o grande bônus desse resultado do Botafogo. Alicia Klein

Alicia afirmou que Arthur Jorge pode mesclar o time no jogo de volta contra o Peñarol e voltar às atenções para o Brasileirão, que o Botafogo lidera com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. A colunista destacou que o duelo dos líderes precisará mudar de data.