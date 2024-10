Jogador que pertence ao Santos é detido embriagado ao causar grave acidente

O atacante Alfredo Morelos, que pertence ao Santos e atua por empréstimo pelo Atlético Nacional desde julho, se envolveu em grave acidente na Colômbia e foi detido pela polícia nesta quarta-feira (23).

O que aconteceu

O jogador de 28 anos atropelou um motociclista. Ele conduzia um veículo de luxo pela via Hipódromo-Aeropuerto, em Antioquia, e invadiu a pista contrária no momento do acidente.

Morelos, segundo as autoridades colombianas, estava embriagado no momento da batida. A vítima teve ferimentos graves e foi encaminhada a um hospital da região.