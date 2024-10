Juca Kfouri: Com ingresso caro, Itaquera deixa de ser 'alçapão corintiano'

O ingresso caro contribuiu para uma "frieza impressionante" da fiel torcida na Neo Química Arena na eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, avaliou o colunista Juca Kfouri, no Posse de Bola.

Segundo Juca, a arena em Itaquera não é mais um alçapão corintiano, dentro do qual os adversários sucumbem à pressão. Para ele, Gerson tomou conta do jogo, e o Flamengo conseguiu esfriar o clima mesmo com um a menos na casa do Corinthians.