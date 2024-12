Botafogo inclui jogadores e faz nova oferta ao Santos por Jair; veja detalhes

Essa é a segunda vez que o Botafogo tenta contratar Jair. Em meados de 2023, o presidente Marcelo Teixeira recusou uma oferta do Glorioso. Recentemente, o mandatário também negou uma proposta do Porto, de Portugal.

Jair ganhou destaque no Santos nesta temporada. O defensor de 19 anos assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, o defensor disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular.

Jair renovou o seu contrato com o Alvinegro Praiano em abril deste ano. O vínculo é válido até o final de 2026.

De volta à Série A, o Santos quer fazer uma boa mudança em seu elenco para 2025. O clube também espera anunciar o novo técnico nos próximos dias.