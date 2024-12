São Paulo vence Santos na final do Paulistão sub-11 e é campeão invicto

? Sub-11 é campeão invicto do Paulista!

O Tricolor venceu o Santos por 2 a 0 neste domingo (15), na Vila Belmiro, com gols de Bernardo Brandão e Murillo Ferro, garantindo o título estadual de forma invicta.

Ao todo, foram 16 vitórias e três empates, em 19 jogos, com 75 gols... pic.twitter.com/s01k7diac4

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 15, 2024

Bernardo Brandão, autor do primeiro gol da decisão, e Lionel Messi da Silva, foram os artilheiros do time no campeonato, com 12 gols anotados cada.

Esse foi o 90º título da era Cotia. Recentemente, a base do São Paulo conquistou a Copa do Brasil sub-20, após vencer o Palmeiras na final.