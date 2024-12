Disputas femininas da 28ª São Silvestrinha trazem apoio familiar e presença de campeã pan-americana

Aclamada pelos competidores juvenis e formadora de futuros campeões no atletismo, a São Silvestrinha teve sua 28ª edição na manhã deste domingo, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires, em São Paulo. Com corridas para crianças e jovens de 4 a 17 anos, o evento contou com disputas acirradas de nomes que podem ter sucesso no esporte brasileiro nos próximos anos.

Desde 6h (de Brasília) já havia movimento para as retiradas dos kits dos competidores. Com um clima alternando entre céu aberto e nublado, a primeira prova feminina, de 600 m, teve Maria Clara do Nascimento como vencedora. Aos 16 anos, a jovem veio de Colorado, no Paraná, e viajou mais de 10 horas para vencer sua segunda São Silvestrinha.

"A minha primeira São Silvestrinha foi ano passado e eu fiquei em primeiro lugar também. Eu estou treinando todos os dias, seis vezes na semana, desde o ano passado, sem parar. Eu sempre segui muitas pessoas que me inspiravam e quando descobri que tinha atletismo na minha cidade, decidi fazer", afirmou Maria Clara.