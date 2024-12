Provas masculinas da 28ª São Silvestrinha marcam casos de inspiração e foco no futuro do atletismo

Aclamada pelos competidores juvenis e formadora de futuros campeões no atletismo, a São Silvestrinha teve sua 28ª edição na manhã deste domingo, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires, em São Paulo. Com corridas para crianças e jovens de 4 a 17 anos, o evento contou com disputas acirradas de nomes que podem ter sucesso no esporte brasileiro nos próximos anos.

A programação da São Silvestrinha começou às 6h (de Brasília), com a entrega dos kits para os competidores. As corridas individuais dos adolescentes foram as primeiras competições do dia, às 8h. Na prova dos 800 m, o vencedor foi Danilo Soares, de 17 anos, que competiu pela delegação destaque do dia, de Saquarema. Com mais de 60 pessoas no grupo que veio da cidade carioca, Danilo levantou a grande torcida a seu favor.

Danilo no pódio da São Silvestrinha.