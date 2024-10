Modric supera Puskás e quebra recorde de quase 60 anos no Real Madrid

Lukas Modric continua fazendo história no Real Madrid. Neste sábado (19), ele se tornou o jogador mais velho a vestir a camisa do clube merengue.

O que aconteceu

Modric superou Puskás em um recorde que durava quase 60 anos. Com 39 anos e 40 dias, o croata ultrapassou o lendário jogador húngaro, que tinha disputado sua última partida pelo Real com 39 anos e 36 dias, no ano de 1966.

Lukas Modric entrou em campo na segunda etapa da vitória de 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. Foi dele, aliás, a assistência para o segundo gol, marcado por Vinícius Júnior.