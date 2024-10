Sistema da CBF 'barra' Nenê mesmo sem caso no STJD; meia não pega Palmeiras

O caso de Nenê não é o primeiro. Pode acontecer de algum jogador aparecer com "alerta" nessa relação preliminar.

Mas os relatos são de que a CBF geralmente tinha alguém para resolver esses assuntos durante a rodada. E desta vez, isso não aconteceu.

O UOL consultou a entidade e aguarda retorno. A nota será atualizada quando isso acontecer.

O que disse o Juventude

"A escalação oficial de cada jogo deve ser lançada em um sistema online da CBF. Por lá, são dispostos os nomes dos atletas e comissão técnica. Este sistema "abre" 24h antes de cada partida para que os clubes forneçam as informações acerca do jogo. Acontece que, para surpresa de todos, o nome de Nenê vem acompanhado do termo "pendência STJD", sem nenhum outro tipo de informação adicional. Em contato com o próprio STJD e com a CBF, não houve elucidação deste caso e o Clube retirou o atleta da relação da partida por precaução, evitando uma possível futura punição até mesmo com perda de pontos.

O Clube desconhece qualquer pendência ou punição envolvendo Nenê, mas respeitará o informativo do sistema da CBF".