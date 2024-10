Dorival diz que não se ilude com goleada e quer evitar recaídas da seleção

Laterais novos

"Vínhamos tendo sustentação defensiva na maioria dos jogos. Nos faltavam ataques em profundidade. Queríamos as bolas nos pés de cada jogador, com aproximação se trabalhava na mesma linha, passando comodidade ao adversário. A partir dessa data batemos um pouco mais em cima. Temos que trabalhar coletivamente, às vezes temos necessidade de trabalhos específicos. Trabalhamos muitas infiltrações no CT do Palmeiras, movimentos sujos que dizemos de quem não recebe a bola. Foi nosso maior ganho. Antecipação, chegada, Danilo também teve boa saída no último jogo, por dentro e por fora. Hoje mais ímpeto, natural, equipe se soltando mais. Muito trabalho, concentração, para criar sem sofrer no sistema defensivo. É a busca por regularidade que todos nós queremos".

Goleada como resposta à cobrança

"Não entendo dessa maneira, não coloco assim. Vivemos no nosso país há algum tempo como atleta, auxiliar, outro tempo maior como treinador. Eu sei o que eu enfrentaria, condições que estávamos, o que havia como necessidade e que teríamos dificuldades. Eu falei ao presidente que não seria um mar de rosas, não, essa mudança nesse momento, possível reformulação necessária, respeitando os que aqui estavam e podem estar novamente. Fico feliz de ver a cumplicidade do torcedor novamente, em Curitiba e em Brasília, o carinho que nos passaram. Nos enchem de orgulho para defender a camisa da seleção, para retomarmos o respeito dentro do cenário mundial do futebol. É o desafio de todos nós que fazemos parte desse ambiente. Temos que resgatar a paixão do torcedor pela seleção. Fico feliz de ver e acompanhar em todas as cidades, o tratamento nos aeroportos. Por estarem vendo a nossa tentativa de mudar para melhor, para buscar a confiança e que passemos isso ao torcedor".