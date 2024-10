Brasil deslancha com mudanças de Dorival, goleia o Peru e respira aliviado

O retrato da falta de interesse no tempo de jogo foi a comparação entre tempo de paralisação para checagem no VAR do pênalti que gerou o gol do Brasil e os acréscimos. A dinâmica durou cerca de seis minutos. E o tempo adicional foi três minutos.

O lado bom do gol

A parte tática da jogada do pênalti do Brasil: lance raro, que não deveria ser tão escasso, foi a bola em profundidade de Gerson para Igor Jesus. O atacante tentou limpar o zagueiro Zambrano, mas o peruano tocou com a mão na bola.

O árbitro não marcou na hora e ficou esperando a posição do VAR. Quase três minutos até Ostojich ser chamado à beira do campo. Penalidade marcada, muita reclamação do Peru, e a batida certeira de Raphinha, fazendo 1 a 0.

O jogo se arrastou até o término do primeiro tempo.

Revoltado sem razão, López derrubou o monitor do VAR na saída para o vestiário.