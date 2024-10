Raphinha mostra alívio com goleada do Brasil: 'A gente precisava disso'

Raphinha mostrou alívio com a goleada de 4 a 0 da seleção brasileira diante do Peru nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha.

O que aconteceu

Raphinha entende que o Brasil precisava vencer e convencer. A seleção de Dorival Júnior derrotou Chile Peru nessa data Fifa.

O meia-atacante do Barcelona marcou os dois primeiros gols de pênalti. Ele assumiu a responsabilidade mesmo com outros batedores habilitados pela comissão técnica.