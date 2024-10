Botafogo faz lobby na CPI das Apostas contra convocação de Luiz Henrique

Em relação a Luiz Henrique, a Federação Espanhola não investigou o alerta.

A existência do pix do tio e do primo de Paquetá não constava em nenhuma das investigações, até a publicação da informação pelo UOL. Bruno Tolentino, tio de Paquetá, confirmou os depósitos, mas negou associação à manipulação de partidas.

Tolentino já ganhou dinheiro apostando em Paquetá e no próprio Luiz Henrique. Mas atribuiu isso a "pura sorte".

Botafogo: 'Temas de interesse'

Em nota publicada na semana passada, o Botafogo disse que a ida a Brasília foi "reforçar a importância de temas de interesse do Botafogo para entrarem em pauta, como reforma na Lei da SAF, revisões de normas trabalhistas, temas fiscais e normatização de publicidade na indústria do futebol, entre outros".

"O Brasil vive um momento de efervescência com o advento da SAF, a chegada de novas tecnologias, novos investimentos... a indústria do futebol acompanha esse processo, precisando ser constantemente aperfeiçoada. E não há lugar mais apropriado para participar desse processo do que em Brasília ao lado dos legisladores. O Botafogo periodicamente realiza viagens institucionais à capital e mais uma vez foi muitíssimo bem recebido", disse Jonas Marmello, ao site do clube.