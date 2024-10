Ídolo do Real Madrid diz que Ronaldo fugia da balança: 'Não se pesava'

Imagem: Neal Simpson - PA Images via Getty Images

O ex-meia Guti, ídolo do Real Madrid, afirmou que Ronaldo Fenômeno era o único jogador do elenco que não se pesava durante o comando de Fabio Capello, entre 2006 e 2007.

O que aconteceu

Guti contou que o técnico italiano era obcecado com o peso dos jogadores e que levava pessoalmente uma balança antes dos treinos. O ex-jogador de 47 anos deu a declaração em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito.

Ele afirmou que apenas um atleta do elenco recusava a pesagem. O ídolo do Real relatou que o treinador fazia o controle minucioso do peso e que chamava a atenção dos jogadores se passassem "meio quilo" na balança.