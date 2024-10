Chapas são aprovadas, e Leila terá rival pela primeira vez no Palmeiras

As chapas de Leila Pereira e Savério Orlandi foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras em reunião realizada nesta segunda-feira (14), e a atual mandatária terá um rival pela primeira vez nas eleições do clube.

O que aconteceu

A chapa "Palmeiras Campeão", de Leila Pereira, recebeu 168 votos, enquanto a chapa "Palmeiras Minha Vida é Você, de Savério Orlandi, recebeu 85 votos — 10 conselheiros votaram em branco. Para serem aprovadas, as chapas precisavam receber 15% do total de membros do CD (288 conselheiros) e ambas conseguiram sem problemas.

Leila terá oposição pela primeira vez no Palmeiras. Em 2021, a oposição não registrou nenhuma chapa para concorrer no pleito, e Leila foi eleita com 1.897 votos de associados — ao todo, foram 2.141 votantes, sendo 244 em branco.