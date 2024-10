Dudu e mais: grupo de jogadores do Palmeiras dispensa folga e treinam na Academia de Futebol

Quem também participou das atividades no dia da folga foi o zagueiro Michel e o meio-campista Figueiredo, Crias da Academia. O primeiro já faz parte do elenco profissional, enquanto o outro ainda disputa compromissos pelo sub-20. Michel ainda não entrou em campo neste ano pelo clube, seja no time profissional ou sub-20. Os últimos compromissos do zagueiro em 2024 foram pela Seleção Brasileira sub-20, em janeiro, pelo Pré-Olímpico. Na oportunidade, ele não terminou o campeonato com o grupo, já que foi cortado por uma lesão muscular na coxa.

Figueiredo, por sua vez, voltou aos gramados no último sábado depois de um ano. O meio-campista entrou em campo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, pelas quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. Ele vinha se recuperando de uma cirurgia para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A delegação do Palmeiras se reapresenta na tarde desta terça-feira e seguirá a preparação para enfrentar o Juventude, no domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, m Caxias do Sul (RS).