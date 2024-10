Como ex-Corinthians e Fla virou treinadora dos EUA por meio do LinkedIn

Patrícia Toledo faz parte de uma geração de jogadoras pioneiras, que viveram todas as incertezas do futebol feminino. Com passagens por Corinthians, Palmeiras e Flamengo, a ex-atacante realizou o sonho de ser atleta no Brasil, mas foi nos Estados Unidos que estabeleceu a carreira.

Há dois anos, Patchy, como é apelidada, treina a categoria sub-16 da seleção estadunidense e ajuda a preparar jovens talentos para o elenco principal. A empreitada começou de forma curiosa, por meio de uma vaga anunciada pelo LinkedIn, rede social focada em negócios e empregos.