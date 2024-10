Ex-profissional do Vasco, irmão de Talles Magno se descobre em outro ramo

Cursou fisioterapia antes e teve "estalo" com Talles nos EUA

Antes da empresa, Kaio Magno cursou faculdade de fisioterapia e chegou a ficar com um projeto pronto de estúdio de pilates e recuperação de lesões. No entanto, neste meio tempo, seu irmão Talles foi vendido pelo Vasco para o Grupo City e encaminhado ao New York City FC (EUA), algo que lhe deu o gatilho que precisava para a área do marketing.

"Comecei a ajudar meu irmão no posicionamento de imagem nos Estados Unidos. Pedi ajuda para alguns amigos que já eram da área e, juntos, fomos tocando algumas coisas de publicidade do meu irmão, então fechamos US$ 90 mil (cerca de R$ 500 mil) no primeiro semestre. Ali entendi que existia um mercado. E aí comecei, estudei, me aprofundei como era a venda de publicidade, como os atletas que vendiam se comportavam e comecei a aplicar nas redes do Talles. Em pouco tempo, tivemos um impacto bem legal e abrimos a Legend360", destacou Kaio.

Desde então, o ex-atacante se aprofundou no mercado, ampliou o networking, tem participado de exposições, feiras, viagens para cursos e hoje já obtém os resultados. Além de cuidar da imagem de Talles Magno, a agência também trabalha com o goleiro Hugo Souza, do Corinthians; tem em seu case o atacante Luiz Henrique, do Botafogo; além de influenciadores e empresas privadas.

Trabalhamos com comunicação assertiva, ideias de conteúdo. Começamos em abril e já faturamos US$ 200 mil em venda de publicidade. Estipulamos conseguir US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) até o fim do ano.

Rescindiu para se aposentar ainda com um ano de contrato com Vasco

Quando ainda era chamado de "Somália" na base, Kaio Magno chegou a ser emprestado ao Ceará, entre 2018 e 2019, antes de retornar e se profissionalizar no Vasco. Ele foi pinçado para o time de cima no fim de 2019, mas foi somente no ano seguinte que teve oportunidade de entrar em campo. Foram poucos minutos nos clássicos contra Botafogo e Fluminense.