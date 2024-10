Olivetto inovou marketing no futebol e fez slogan da Democracia Corinthiana

Ideia de Olivetto estampou uniformes do Corinthians na década de 80 Imagem: Reprodução/Twitter

Idealizou a identidade do projeto, encabeçado pelos jogadores, que viria a ser chamado de Democracia Corinthiana. Olivetto buscava uma forma de, ao mesmo tempo, simbolizar a essência do "clube de todos", passar uma ideologia e atrair patrocínios. Liderado por Sócrates, Casagrande e Wladimir, o elenco alvinegro decidia assuntos internos de forma democrática, com votações entre os atletas.

O nome veio de um anseio popular da surgiu durante palestra de corintianos em uma universidade. A volta das eleições diretas era pauta nacional e apoiada por jogadores do Corinthians — o que inspirou a estampa 'Dia 15, vote' na camisa. Após participação de Olivetto e de atletas em bate-papo na PUC, o intermediador Juca Kfouri "resumiu" o movimento dos jogadores, e o publicitário abraçou a ideia.

Um dia fomos fazer bate-papo com estudantes da PUC. Eu, sócrates, Adilson, Wladimir. Mediador era o Juca Kfouri. Nós falavamos um pouco daquele projeto, que para nós era liberdade com responsabilidade. Uma hora Juca disse: 'Se eu entendi isso que estão fazendo, é uma democracia de corintianos'. Na hora eu falei 'achei o nome' escrevi em um papel. Washington Olivetto, ao Central do Timão, em 2021

A logomarca foi desenhada para virar pop. A "roupagem" do movimento foi inspirada na estética da Coca-Cola e do MDB, partido de oposição do governo militar, conforme contou o publicitário. Para ele, os resultados da equipe em campo alavancaram a visibilidade do projeto, mas foi o simbolismo que o deixou marcado na história: "Não era só futebol, envolvia a luta pela democracia".

Olivetto escreveu livros sobre o clube e a Democracia Corinthiana, como 'Corinthians: É preto no branco' e 'Corinthians x Os Outros'.