Imprensa espanhola exalta Rodrygo na seleção: 'Líder e herói'

Versátil, já atuou em diferentes posições do ataque, pela esquerda, por dentro, ou na direita.

Sua atuação diante do Chile lhe rendeu elogios nos jornais da Espanha.

"E com o Brasil acuado, Rodrygo apareceu. Como o herói do cinema que, às vezes, parece difícil de rezar, mas acaba chegando"

- escreveu o As.

Rodrygo se queixou de dores nas costas recentemente, problema que o acompanha há anos, e preocupou a comissão de Dorival.

Mesmo com o susto, foi a campo e ajudou o Brasil a vencer o Chile por 2 a 1 de virada.

Rodrygo deve voltar a campo diante do Peru, na terça-feira (15), em Brasília.